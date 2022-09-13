У Кремлі відповіли на заклики до повної мобілізації на війну в Україні
Пєсков заявив, що мобілізація не на порядку денному в Росії, попри успіхи України. Також він закликав росіян обережно висловлюватися про війну
Про це інформують росЗМІ з посиланням на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
13 вересня у Кремлі повідомили, що не обговорюють загальнонаціональну мобілізацію для посилення в Україні, попри наростальний тиск.
"На цей час ні, це не обговорюється", - сказав Пєсков.
Напередодні пропагандисти писали, що депутата держдуми Шеремет заявив, що для перемоги потрібна "повна мобілізація". Також лідер Комуністичної партії Зюганов заявив: "Найбільше нам потрібна максимальна мобілізація наших сил та ресурсів, щоб виграти війну проти Сполучених Штатів, Європи та НАТО".
Щодо висловлювань коментаторів-націоналістів прессекретар відповів, що це приклад "плюралізму", росіяни загалом продовжують підтримувати президента Путіна.
"Що стосується інших, критично налаштованих точок зору, то доти, доки вони залишаються в рамках чинного законодавства - це плюралізм. Але грань дуже тонка. Тут треба бути дуже обережним.
Росіяни підтримують президента, і це підтверджується настроями народу... Народ консолідується навколо рішень глави держави", - додав Пєсков.
- Нагадаємо, росіяни терміново евакуюють свої родини з Криму, - українська розвідка.
- Гауляйтерка Галина Данильченко з тимчасово окупованого рашистами Мелітополя заявила в етері росЗМІ, що українці з паспортами РФ воюватимуть проти рідної країни - добровільно.
- Журналіст Володимир Молчанов повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти оголосили про мобілізацію місцевого населення.
- У Росії на ротацію в Україну чекають жителів Далекого Сходу та Камчатки. У той час як з росіян збирають гроші на зимову форму для рашистів.
- Росія намагається придбати боєприпаси до "піонів" та "ураганів" у країн Центральної Азії.
- Спецоперація переросла у повноцінну війну. Потрібна мобілізація сил та ресурсів. Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на засіданні у держдумі у вівторок, 13 вересня.
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