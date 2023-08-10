Генерал Романенко пояснив, чому противник активізувався на Куп'янському напрямку
Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, зауважив, що 100-тисячне вороже угруповання на Куп'янському напрямку має найкоротші логістичні шляхи забезпечення
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є декілька причин, чому російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку. З військової точки зору логістика для забезпечення ворожих частин та підрозділів на цьому напрямку має найкоротші шляхи. Тобто там ближче відстань від кордонів Росії, звідки все може заходити. Крім того, ми пам'ятаємо, що сам Харків, як сакральне місто для Путіна, відповідно, і цей напрямок є принциповими у воєнно-політичному плані для агресора. Тому, противник намагається організовувати наступальні дії на сході нашої країни", - пояснив генерал-лейтенант.
Ігор Романенко додав, що на сході ворогом було сформоване угруповання чисельністю більш як 100 тис.
"А місяць тому російські війська почали діяти на напрямках Лиманському, Куп'янському, Кремінної та Сватового. Хоча біля Сватового наші захисники дали ворогу відсіч та відновили свої позиції. На інших напрямках ситуація непроста, йдуть запеклі бої. Найважча ситуація саме на Куп'янському напрямку, тому там нещодавно працював командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На поточний час просування противника зупинено", - зауважив Романенко.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом останньої доби РФ завдала авіаційних ударів у районах Синьківки й Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області.
- 8 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку
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