На Запоріжжі росіяни розпочали агітаційну підготовку до псевдовиборів, - Генштаб
Росія продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 серпня.
У населеному пункті Стульневе Запорізької області окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед "виборами" на захоплених територіях - у єдиний день голосування в Росії - 10 вересня.
"Передбачається прибуття представників від партії "Єдина Росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з-поміж місцевих колаборантів", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті та обстріли території України
Протягом доби РФ завдала 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошує Генштаб.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Атинське, Степок Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. РФ завдала авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське та Карлівка на Донеччині.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Росія завдала авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку терористи здійснили безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.
- На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.
- На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Микільське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб і Очаків на Миколаївщині.
Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.
Вбиті росіяни. Удари ЗСУ по терористах
Українська авіація за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.
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