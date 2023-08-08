Сирський відвідав позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку та відзначив роль командирів
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення", – написав Сирський.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ окремо наголосив на важливості ролі командирів в обороні держави.
"Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців. Вдячний бойовим командирам за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань", – зазначив він.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом останньої доби РФ завдала авіаційних ударів у районах Синьківки й Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області.
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