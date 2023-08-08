Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення", – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ окремо наголосив на важливості ролі командирів в обороні держави.

"Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців. Вдячний бойовим командирам за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань", – зазначив він.