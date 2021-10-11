Генерал СБУ Кононенко подав до Служби безпеки заяву про розголошення Зеленським державної таємниці у справі "вагнергейту"

"Одних із ключових питань останнього часу є злиття спецоперації українських спецслужб по затриманню членів приватної військової компанії "Вагнера". Влада робить все, щоб уникнути відповіді на питання, чи була державна зрада чи не було. Блокується робота тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, і ми маємо всі підстави говорити про те, що влада робить все, щоб істину у цій справі ми не дізналися ніколи", – зазначив Кононенко.

"Володимир Зеленський як мінімум тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК "Вагнер". Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом2, – пояснює Віктор Кононенко.

"По своїй посаді Володимир Зеленський є секретоносієм. Він дійсно має доступ до таємної інформації. Він дійсно може заслуховувати і віддавати вказівки керівникам спеціальних служб. Але в будь-якому разі він не має розголошувати цю інформацію стороннім особам", – пояснює генерал СБУ.

"Згідно статті 328 Кримінального кодексу України сам факт розголошення таємної інформації секретоносієм, тих даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, є закінченим складом злочину. У нас є всі підстави вважати, що на сьогоднішній день Володимир Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України. У зв’язку з цим ми сьогодні прийшли до СБУ подати відповідну заяву", – резюмує Кононенко.

"Влада завжди повинна пам’ятати про невідворотність покарання за порушення закону", – резюмує Кононенко.