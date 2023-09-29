Генерал США Марк Міллі офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну

Про це інформує The Guardian.

У п'ятницю, 29 вересня, Вищий американський генерал США Марк Міллі пішов у відставку після чотирьох років перебування на цій посаді.

Джо Байден назвав генерала Марка Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки" після того, як було оголошено про його відставку..

"Марку, ваше партнерство було для мене неоціненним", — сказав Байден.

Під час церемонії на об’єднаній базі Майер Хендерсон-Хол поблизу Вашингтона з маршируючими оркестрами та корпусом дудок і барабанів у червоному мундирі Міллі передав командування ексголовнокомандувачу американських Військово-повітряних сил Чарльзу К. Брауну.

У період перебування Міллі на посаді було вбивство лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді в 2019 році та надання військової допомоги в захисті України від вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Будучи рішучим прихильником захисту України від російських військ, Міллі виступав за відправку до Києва зброї на мільярди доларів.

Раніше він критикував Москву за розгортання "кампанії терору" проти мирного населення в Україні, в тому числі шляхом нападу на цивільну інфраструктуру в рамках своєї воєнної стратегії.