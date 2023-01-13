Генератор, який живить головну ялинку України, передадуть військовим

Про це "Вечірньому Києву" повідомив Ігор Добруцький — голова компанії "Folk Ukraine", яка традиційно займається новорічно-різдвяними святкуваннями у столиці.

До наступної п’ятниці ялинка буде підсвічуватись щодня з 17:00 до 21:00, включно до 19 січня — Свята Водохреща. Під час повітряної тривоги освітлення вимикатимуть. Також після демонтажу дерева генератор, який живить енергоощадні синьо-жовті гірлянди, передадуть військовим.

У столиці цьогоріч встановили Ялинку незламності. Кошти на неї виділили не з міського бюджету, а з особистих пожертвувань меценатів.

9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.

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