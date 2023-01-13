Генератор, який живить головну ялинку України, передадуть військовим
Головну ялинку України демонтують зі столичної Софійської площі 20 січня. Генератор, який живить гірлянди на ній, передадуть військовим
Про це "Вечірньому Києву" повідомив Ігор Добруцький — голова компанії "Folk Ukraine", яка традиційно займається новорічно-різдвяними святкуваннями у столиці.
До наступної п’ятниці ялинка буде підсвічуватись щодня з 17:00 до 21:00, включно до 19 січня — Свята Водохреща. Під час повітряної тривоги освітлення вимикатимуть. Також після демонтажу дерева генератор, який живить енергоощадні синьо-жовті гірлянди, передадуть військовим.
- У столиці цьогоріч встановили Ялинку незламності. Кошти на неї виділили не з міського бюджету, а з особистих пожертвувань меценатів.
- 9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.
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