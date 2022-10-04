Генплан розвитку Харкова від британських архітекторів представлять в ООН
На 83-й сесії Комітету Європейської комісії ООН з міського розвитку, ЖКГ та землеустрою проведуть окрему панель, присвячену відновленню Харкова
Про це повідомляє Харківська міська рада.
За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, на комітеті представлять Генеральний план розвитку міста Харкова, над яким працюють британські архітектори на чолі з Норманом Фостером. Останній також візьме участь у засіданні.
"Крім того, ми залучили групу українських та харківських архітекторів. У Генеральному плані буде чітко розписано передусім новий підхід до економіки міста Харкова. Ми створимо індустріальні парки, IT-кластери для того, щоб Харків був самодостатнім, сильним та незалежним в економічному плані містом, таким, яким він був до війни", – зазначив Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
У Генплані буде зображена житлова забудова, нові торгові та адміністративні будівлі.
83-тя сесія Комітету Європейської комісії ООН з міського розвитку, містобудування, житлового господарства та землеустрою пройде з 3 по 7 жовтня у Сан-Марино. Це друга частина засідання комітету. Перша пройшла у Женеві, і саме тоді після виступу Харківського міського голови Ігоря Терехова лорд Норман Фостер висловив бажання підтримати Харків та спільно створити новий Генеральний план міста.
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