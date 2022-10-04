Про це повідомляє Харківська міська рада.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, на комітеті представлять Генеральний план розвитку міста Харкова, над яким працюють британські архітектори на чолі з Норманом Фостером. Останній також візьме участь у засіданні.

"Крім того, ми залучили групу українських та харківських архітекторів. У Генеральному плані буде чітко розписано передусім новий підхід до економіки міста Харкова. Ми створимо індустріальні парки, IT-кластери для того, щоб Харків був самодостатнім, сильним та незалежним в економічному плані містом, таким, яким він був до війни", – зазначив Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

У Генплані буде зображена житлова забудова, нові торгові та адміністративні будівлі.

83-тя сесія Комітету Європейської комісії ООН з міського розвитку, містобудування, житлового господарства та землеустрою пройде з 3 по 7 жовтня у Сан-Марино. Це друга частина засідання комітету. Перша пройшла у Женеві, і саме тоді після виступу Харківського міського голови Ігоря Терехова лорд Норман Фостер висловив бажання підтримати Харків та спільно створити новий Генеральний план міста.

4 жовтня росіяни обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони Харкова.

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