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Генпрокурор затвердив стратегічний план кримінального переслідування за міжнародні злочини

18 вересня, 2023 понедiлок
21:31
Війна з Росією суд, прокуратура, вирок

18 вересня генпрокурор України Андрій Костін затвердив стратегічний план, який визначає підхід до кримінального переслідування за міжнародні злочини під час збройного конфлікту на території України

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Документ був затверджений під час візиту прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана до Києва. Розроблений стратегічний план на період 2023-2025 років Офісом генпрокурора разом з міжнародними партнерами.

Документ забезпечить належну координацію правоохоронних органів та спільну базу, якою вони будуть керуватись щодо злочинів, вчинених в умовах міжнародного збройного конфлікту на території України.

Метою плану є ефективне розслідування і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, агресії, злочину проти людяності або геноциду, які були скоєні в Україні через російську агресію.

Забезпечення структурованого підходу до кримінального переслідування, підтримка та захист потерпілих і свідків, встановлення партнерства і взаємодії з міжнародними організаціями, іноземними партнерами та громадянським суспільством є головними цілями нової стратегії.

Належна реалізація плану забезпечить справедливе правосуддя над міжнародними злочинцями.

"Офіс генерального прокурора у партнерстві з національними організаціями, іноземними державами, міжнародними судовими установами та інститутами правосуддя забезпечить справедливе кримінальне переслідування винних у міжнародних злочинах, а також відшкодування збитків постраждалим", - йдеться в повідомленні.

  • Україна готова надати ООН докази катувань росіянами цивільних і військовополонених. Про це 8 вересня йшлося на зустрічі директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс
  • Парламентська асамблея ОБСЄ 1 липня схвалила резолюцію української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії, у якій підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
  • Завдяки доказовій базі Служби безпеки ще 5 російських військових, які воювали проти України під Маріуполем та Бахмутом, сядуть у в'язницю.

Суспільство
Кримінал
Україна
злочини проти людяності
злочини проти людства
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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