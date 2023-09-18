Генпрокурор затвердив стратегічний план кримінального переслідування за міжнародні злочини

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Документ був затверджений під час візиту прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана до Києва. Розроблений стратегічний план на період 2023-2025 років Офісом генпрокурора разом з міжнародними партнерами.

Документ забезпечить належну координацію правоохоронних органів та спільну базу, якою вони будуть керуватись щодо злочинів, вчинених в умовах міжнародного збройного конфлікту на території України.

Метою плану є ефективне розслідування і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, агресії, злочину проти людяності або геноциду, які були скоєні в Україні через російську агресію.

Забезпечення структурованого підходу до кримінального переслідування, підтримка та захист потерпілих і свідків, встановлення партнерства і взаємодії з міжнародними організаціями, іноземними партнерами та громадянським суспільством є головними цілями нової стратегії.

Належна реалізація плану забезпечить справедливе правосуддя над міжнародними злочинцями.

"Офіс генерального прокурора у партнерстві з національними організаціями, іноземними державами, міжнародними судовими установами та інститутами правосуддя забезпечить справедливе кримінальне переслідування винних у міжнародних злочинах, а також відшкодування збитків постраждалим", - йдеться в повідомленні.