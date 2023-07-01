ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини

Про це інформує заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

"Нарешті, Резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму", - ідеться в повідомленні.

Також в резолюції ПА ОБСЄ закликала скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримують візові заборони для російських парламентаріїв. У тих же країнах, які готові видавати візи росіянам, ПА ОБСЄ не проводитиме засідання. Крім того, у резолюції закликали не призначати російських парламентарів, які підтримують війну проти України, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення збройної агресії.

Резолюція також закликає створити Спеціальний комітет на підтримку парламенту України, щоб покращити координацію консультацій між парламентарями з широкого кола питань, що пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в України. Також це необхідно зробили для надання допомоги українському народові.

"Документ підтверджує необхідність ухвалення поправок до Регламенту щодо тимчасового призупинення мандата парламентської делегації держави у разі порушення нею суверенітету і територіальної цілісності іншої держави", - наголошує Кравчук.

Також вона зазначає, що це вперше в історії, коли в міжнародному документі згадують рашизм як державну ідеологію країни-агресора.