ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії. у якій підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні
Про це інформує заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.
"Нарешті, Резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму", - ідеться в повідомленні.
Також в резолюції ПА ОБСЄ закликала скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримують візові заборони для російських парламентаріїв. У тих же країнах, які готові видавати візи росіянам, ПА ОБСЄ не проводитиме засідання. Крім того, у резолюції закликали не призначати російських парламентарів, які підтримують війну проти України, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення збройної агресії.
Резолюція також закликає створити Спеціальний комітет на підтримку парламенту України, щоб покращити координацію консультацій між парламентарями з широкого кола питань, що пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в України. Також це необхідно зробили для надання допомоги українському народові.
"Документ підтверджує необхідність ухвалення поправок до Регламенту щодо тимчасового призупинення мандата парламентської делегації держави у разі порушення нею суверенітету і територіальної цілісності іншої держави", - наголошує Кравчук.
Також вона зазначає, що це вперше в історії, коли в міжнародному документі згадують рашизм як державну ідеологію країни-агресора.
- 13 червня президент Володимир Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини РФ проти України.
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