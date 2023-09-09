Воювали під Маріуполем та Бахмутом: 5 окупантів сядуть у в'язницю за воєнні злочини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що українські військові взяли у полон 4 окупантів під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного - затримали при виконанні ним ворожих розвідзавдань у Запорізькій області.

"Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє – 10 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

За даними пресцентру, один із засуджених - командир підрозділу окупаційних угруповань РФ, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої міліції "ЛНР". Крім цього, під варту поїде бойовик з тимчасово окупованої Луганщини, який вже двічі був в українському полоні.

"Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах регулярних військ РФ. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті", - зазначили правоохоронці.

Також тюремні строки отримали ще двоє бойовиків російського батальйону "Восток". Один з них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції росіян у районі Ясинуватої на Донеччині. А інший у 2014 році пройшов військові навчання у таборі на тимчасово окупованій Донеччині. Потім його призначили на посаду механіка-водія ворожого БТР та відправили воювати проти сил АТО.

Згодом він покинув своїх ватажків і приховано переїхав до Запоріжжя. Вже на початку повномасштабного вторгнення окупант відновив зв’язок з бойовиками та збирав для них розвідінформацію в області. Його затримали у результаті спецоперації СБУ на території регіону в березні 2023 року.

Окрім цього, засуджено учасника російського угруповання "Оплот", який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.