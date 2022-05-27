Генсек НАТО назвав умови вступу Швеції та Фінляндії в Альянс

Про це пише Andalou.

Столтенберг зазначив, що Швеція та Фінляндія зможуть взяти участь у саміті НАТО в Мадриді як запрошені країни. Водночас він зазначив, що ці країни навряд чи зможуть стати кандидатами на членство в Альянсі, якщо до цього часу не виконають вимог Туреччини.

"Моя мета - прискорити процес розширення Альянсу, і в нас ще є на цей час", - сказав він.

Столтенберг додав, що "жодна країна не постраждала від тероризму так, як Туреччина", і назвав Анкару важливим союзником НАТО.

За його словами, коли союзник має побоювання, то питання потрібно обговорювати й вирішувати.

"Так було завжди. Наприклад, Греція скористалася правом вето, блокуючи вступ Північної Македонії до НАТО через назву держави. Потрібно було понад 10 років, щоб розв'язати проблему", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також виступив проти спроби іспанських журналістів ототожнити курдів із терористами PKK.

"Ви говорите про курдів, але визнаймо, що йдеться про кілька курдських угруповань, а PKK включено ЄС до списків терористичних структур. І неважливо, у Швеції вони чи Фінляндії", - сказав він.

Прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу вимагає одностайної підтримки всіх 30 країн-членів НАТО, тому Туреччина може накласти вето на вступ.

Нагадаємо, лідер турецьких правих вважає, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО "продовжить війну в Україні".

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