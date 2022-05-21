Лідер турецьких правих вважає, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО "продовжить війну в Україні"
Голова турецької "Партії націоналістичного руху" (ПНР) Девлет Бахчелі заявив, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО стане причиною продовження війни Росії проти України
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Ми вважаємо членство двох цих країн у НАТО несвоєчасним, невиправданим та непотрібним розвитком подій", - заявив він, виступаючи на з'їзді партії.
За його словами, вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу продовжить конфлікт в Україні.
"Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО означає продовження війни в Україні. На наш погляд, цей намір є злочином проти людства", - сказав він.
- 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.
- 14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".
- 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
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