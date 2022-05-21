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Лідер турецьких правих вважає, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО "продовжить війну в Україні"

21 травня, 2022 субота
15:21
Світ Швеція Фінляндія НАТО

Голова турецької "Партії націоналістичного руху" (ПНР) Девлет Бахчелі заявив, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО стане причиною продовження війни Росії проти України

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми вважаємо членство двох цих країн у НАТО несвоєчасним, невиправданим та непотрібним розвитком подій", - заявив він, виступаючи на з'їзді партії.

За його словами, вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу продовжить конфлікт в Україні.

"Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО означає продовження війни в Україні. На наш погляд, цей намір є злочином проти людства", - сказав він.

  • 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.
  • 14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".
  • 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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Швеція
Туреччина
Фінляндія
НАТО
вступ до НАТО
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