Генсек НАТО розповів про три стовпи оборони східного флангу Альянсу

Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів країн-членів НАТО 16 червня, пише "Європейська правда".

"Ми досягли значного прогресу, узгодивши конкретні умови, елементи нової моделі оборони, а також почули, що кілька союзників готові надати додаткові сили для посилення цієї моделі", – зазначив генсек НАТО.

Пізніше він конкретизував, що основою нової моделі оборони Альянсу на східному фланзі будуть три стовпи.

"Перший – це збільшення передової присутності з більшою кількістю бойових операцій, і ми вже збільшили свою присутність. За останні кілька місяців ми подвоїли кількість бойових груп на сході з чотирьох до восьми", – зазначив генсек НАТО.

Другим стовпом моделі є попереднє розгортання військового обладнання для економії часу в умовах, коли потрібна мобілізація сил.

"І третім елементом є попереднє визначення підрозділів – це сили, які проходитимуть навчання на певній території, де матимуть певні обов’язки… Тобто будуть розгортатись не всі сили, а частина їх буде розгорнута попередньо, а інша частина – перебувати у рідній країні, але бути готовою до переміщення в разі потреби", – пояснив Столтенберг.

Він підсумував, що нова модель оборони східного флангу НАТО означатиме "суттєве посилення нашої здатності до стримування й оборони в усьому Альянсі".

16 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Україна отримає додаткове озброєння.

15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3".

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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