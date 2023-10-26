Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з Придністров'я

Про це він написав у соцмережі X за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном.

"НАТО повністю підтримує ваш суверенітет і територіальну цілісність, і ми закликаємо Росію повністю вивести свої сили з вашої території", - звернувся Столтенберг до очільника уряду Молдови.

"Ви можете й надалі розраховувати на підтримку НАТО", - запевнив він політика.

Ситуація з окупованим Придністров'ям

На початку 1990-х серед політичної еліти Молдови були поширені прорумунські настрої, існувала ідея об'єднання Молдови та Румунії в єдину державу. Однак придністровці були проти й у 1992 році оголосили частину території вздовж Дністра "Придністровською Молдавською Республікою". На цій території розташовано й так звані миротворчі війська РФ.

У травні президентка Молдови Мая Санду сказала, що членство в ЄС може убезпечити Молодову від того, щоб стати наступною метою РФ, та висловила сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями". Того ж місяця політикиня сказала, що Молдова може вступити до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ у регіоні.

1 червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Республіки Молдова до ЄС, адже подібні ситуації вже були.

А у серпні Санду сказала, що перемога України у війні проти РФ може посприяти мирному врегулюванню придністровського конфлікту.