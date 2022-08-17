Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув у Львів, де 18 серпня має зустрітися із Зеленським та Ердоганом
Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув у Львів, де 18 серпня має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайіп Ердоганом
Про це повідомила пресслужба офісу речника Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у твіттері.
Як йдеться у повідомленні, генеральний секретар ООН приїхав до Львова на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі 18 серпня у тристоронній зустрічі, у якій також візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув у Львів, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом", - йдеться у повідомленні.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- Розвідка підготувалася до зустрічі у Львові президента України Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.
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