Про це повідомила пресслужба офісу речника Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у твіттері.

Як йдеться у повідомленні, генеральний секретар ООН приїхав до Львова на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі 18 серпня у тристоронній зустрічі, у якій також візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув у Львів, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом", - йдеться у повідомленні.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Розвідка підготувалася до зустрічі у Львові президента України Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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