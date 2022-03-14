Генсек ООН вважає можливою перспективу ядерного конфлікту

Про це Гутерреш заявив під час спілкування з журналістами 14 березня, повідомляє Еспресо.TV.



За його словами, підвищення рівня бойової готовності російських ядерних сил - це "жахаючий розвиток подій".



"Перспектива ядерного конфлікту, раніше немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також повинна бути збережена", - сказав генсек ООН.



Гутерреш зазначив, що підтримує "тісний контакт" з кількома країнами, включаючи Китай, Францію, Німеччину, Індію, Ізраїль та Туреччину, щоб обговорити посередницькі зусилля для припинення війни.

Нагадаємо, 27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав Генштабу й Міноборони перевести російську армію в особливий режим бойового чергування нібито через агресивні висловлювання з боку Заходу.

Розвідка США вважає ядерні погрози Путіна "дуже незвичними", але призначеними для "залякування".

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