Генсек ООН вважає можливою перспективу ядерного конфлікту
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає можливою перспективу ядерного конфлікту на тлі заяв президента РФ Володимира Путіна про підвищення рівня бойової готовності ядерних сил
Про це Гутерреш заявив під час спілкування з журналістами 14 березня, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, підвищення рівня бойової готовності російських ядерних сил - це "жахаючий розвиток подій".
"Перспектива ядерного конфлікту, раніше немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також повинна бути збережена", - сказав генсек ООН.
Гутерреш зазначив, що підтримує "тісний контакт" з кількома країнами, включаючи Китай, Францію, Німеччину, Індію, Ізраїль та Туреччину, щоб обговорити посередницькі зусилля для припинення війни.
- Нагадаємо, 27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав Генштабу й Міноборони перевести російську армію в особливий режим бойового чергування нібито через агресивні висловлювання з боку Заходу.
- Розвідка США вважає ядерні погрози Путіна "дуже незвичними", але призначеними для "залякування".
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