Генштаб про втрати РФ за час повномасштабної війни: близько 45,5 тис. окупантів, 1921 танк і 817 БПЛА
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 45 550 рашистів, 1921 танк і 4238 броньованих машин, 196 крилатих ракет і 817 дронів
Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
З 24 лютого до 23 серпня РФ втратила в Україні:
- особового складу – близько 45 550 (+150) окупантів,
- танків – 1921 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 4238 (+8) од,
- артилерійських систем – 1033 (+1) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засоби ППО – 146 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 198 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2),
- крилаті ракети – 196 (+2),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1) од,
- спеціальна техніка – 99 (+0).
22 серпня найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.
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