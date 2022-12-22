Про це повідомив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

"На сьогодні США та їхні союзники послідовно нарощують обсяги військової допомоги Києву для надання конфлікту затяжного характеру. Сукупна закордонна фінансова допомога Україні склала майже 100 млрд доларів", - сказав Герасимов на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав у четвер, 22 грудня.

За його словами, у постачаннях озброєння найбільш значний внесок роблять США, Великобританія, Польща та Румунія.

"Усього з початку спеціальної військової операції країни Заходу передали Києву чотири літаки, понад 30 вертольотів, понад 350 танків, близько 1000 ББМ (бойова броньована машина - ІФ), не менше 800 бронеавтомобілів, а також до 700 артилерійських систем, 100 130 тис. протитанкових засобів, понад 5300 ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс – ІФ) та не менше 5 тис. БПЛА (безпілотний літальний апарат – ІФ) різного призначення", – повідомив Герасимов.

Герасимов також заявив, що зараз основне завдання "спецоперації" - захоплення Донецької області.

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