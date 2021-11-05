Генштаб ЗСУ: На використанні "Байрактарів" на Донбасі не зупинимося
У разі загрози з російського боку українські військові використовуватимуть усю наявну зброю
Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала в етері одного з телеканалів, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що у разі загрози військові ЗСУ використають не лише "Байрактари", а й усе озброєння, що мають.
"Ми не маємо зупинятися на "Байрактарах". Відповідь адекватну ми будемо давати з усього озброєння, яке у нас є. У тому числі й "Байрактари". Ми не зупиняємося на "Байрактарах", - сказав Шаптала.
За його словами, у разі потреби ЗСУ також готові до застосування артилерійської зброї.
- Нагадаємо, раніше українські військові вперше застосували безпілотник "Байрактар", знищивши гармату окупантів.
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