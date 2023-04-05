Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - пише ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби противник обстріляв населені пункти:

Тур'я, Леонівка та Печенюги Чернігівської області ,

, Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине - Сумщини ,

, Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Зибине та Бочкове на Харківщині .

. Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне, Роздолівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк, Шуми, Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Побєду на Донеччині.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безрезультативні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту", - пише Генштаб.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безрезультативні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. А на Лиманському - вів безрезультативні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка і Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка на Херсонщині.

Загалом росіяни завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

На Херсонщині росіяни посилюють поліцейський режим

"У Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України", - йдеться у зведенні.

За добу, 5 квітня, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів ППО та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.