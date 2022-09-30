Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ті джерела, які нас інформують, стверджують про те, що вже ведеться підготовка на етапі взаємодії генштабів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації про розміщення російського військового угруповання чисельністю до 120 тисяч на білоруській території. Раніше ГУР Міністерства оборони України повідомляло про 20 тисяч, звісно, цифри різні, але значні для створення потенційної загрози щодо нападу з півночі, з боку Білорусі", - підкреслив білоруський опозиціонер.

Павло Латушко переконаний, що Лукашенко звичайно торгувався з Путіним, тепер тільки залишається питання ціни, але дізнаємося найближчим часом і дочекаємося, що скаже Лукашенко щодо визнання частиною РФ анексованих територій

"Ми маємо підтвердження, що вже проведена економічна мобілізація. Створені списки державних та приватних компаній, які можуть бути залучені у період оголошення воєнного стану. Кожний керівник з цих компаній, після співбесіди зі співробітниками КДБ, отримав інструкції та вказівки, що саме він повинен передавати в інтересах збройних сил РФ та Республіки Білорусь, а це і пальне, і харчі, і медичне обслуговування, транспорт та інше. Вже відпрацьовані списки логістичних складів та баз, також готується і залізниця, резервується рухомий склад – ці всі заходи плануються здійснити у період листопад – лютий. До того ж розсилають повістки для прибуття у військкомат для отримання мобілізаційного припису чи для участі у навчаннях", - зазначив Латушко.

Дипломат зауважив, що отримує інформацію з різних джерел і те, що Лукашенко готується, сумнівів ніяких немає. І поки Лукашенко знаходиться при владі, найгірше неминуче, і щоб не сталося найгіршого, потрібно виставити йому дуже жорсткі умови.