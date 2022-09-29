Опозиція Білорусі заявила про підготовку Лукашенка до війни, моніторингова група "Беларускі Гаюн" відповіла
Опозиція Білорусі заявила про підготовку Лукашенка до війни проти України - на неї нібито мобілізують 100 тисяч білорусів
Про це написав у твіттері один із лідерів білоруської опозиції, заступник голови об’єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.
"Наші джерела повідомляють: Лукашенко (і РФ, - ред.) домовилися розгорнути (в Білорусі, - ред.) 120 тисяч солдатів Росії протягом листопада - лютого. Білорусь зобов’язується додатково поставити 100 тисяч мобілізованих солдатів. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", - заявив Латушко.
Разом з тим моніторингова група "Беларускі Гаюн"заявила, що наразі немає переконливих фактів, які свідчили б про перекидання військ РФ до Білорусі. Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в Білорусі.
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