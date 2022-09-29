Про це написав у твіттері один із лідерів білоруської опозиції, заступник голови об’єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.

"Наші джерела повідомляють: Лукашенко (і РФ, - ред.) домовилися розгорнути (в Білорусі, - ред.) 120 тисяч солдатів Росії протягом листопада - лютого. Білорусь зобов’язується додатково поставити 100 тисяч мобілізованих солдатів. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має поставити ультиматум, від якого він не зможе відмовитися", - заявив Латушко.

Разом з тим моніторингова група "Беларускі Гаюн"заявила, що наразі немає переконливих фактів, які свідчили б про перекидання військ РФ до Білорусі. Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в Білорусі.

26 серпня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані, аби нести ядерну зброю.

30 серпня російський диктатор Володимир Путін привітав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з днем народження та поговорив з ним про війну в Україні