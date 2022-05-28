Гепатит невідомого походження виявили вже у 33 країнах, - ВООЗ

Про це повідомляє Всесвітня організація з охорони здоров'я.

Більшість зареєстрованих випадків припадає на Європейський регіон ВООЗ (22 країни), причому 222 випадки лише у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Станом на 26 травня виявлено 650 випадків захворювання, ще 99 потребують класифікації.

Ще 240 випадків захворювання виявили в обох Америках, 34 - у Західному Тихоокеанському регіоні, 14 - у регіоні Південно-Східної Азії та ще 5 - у Східному Середземноморському регіоні.

Зазначається, що понад 75% випадків гепатиту припало на дітей до п’яти років. Зазвичай у дітей розвивається гостра печінкова недостатність, а 6% пацієнтам необхідна трансплантація печінки. ВООЗ повідомила про смерть дев’ятьох дітей.

За даними організації, гострий гепатит невідомого походження вже виявлено в Аргентині, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Кіпрі, Данії, Франції, Греції, Індонезії, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Японії, на Мальдівах, у Мексиці, Молдові, Нідерландах, Норвегії, Панамі, Польщі, Південній Кореї, Румунії, Сербії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Іспанії та Швеції.

Нагадаємо, у світі зафіксовано спалах дитячого гепатиту невідомого походження. Українські медики закликають вакцинувати дітей бодай від гепатиту В.

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