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Геращенко: "Європейська Солідарність" вимагає скасувати канікули для Верховної Ради під час безпекові кризи на кордонах України

31 січня, 2022 понедiлок
15:15
Суспільство Ірина Геращенко

Карантин у Верховній Раді запроваджений для того, щоб взяти паузу і змусити "слуг" голосувати за потрібні для влади законопроєкти

Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Європейська Солідарність" подала на реєстрацію зміни до календарного плану сесії Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб нинішній тиждень був сесійним. Ми не голосували за чергові канікули під виглядом карантину», – написала Геращенко.

Вона нагадала, що карантин підтримали "Слуги народу", депутатські групи, "Батьківщина" і разом вони ледь набрали 233 голоси "за".

"Вважаємо блюзнірством в умовах підвищених безпекових загроз, проблем в енергетиці і економіці, йти на чергову двотижневу "роботу в комітетах". Країна не на карантині, школи, лікарні і армія працюють, і не можуть собі дозволити онлайн", – зауважила співголова фракції.

"Особливим блюзнірством є порядок денний на вівторок, де десяток ТСК від владної команди і зміна меж населених пунктів. Це повна неадекватність викликам часу. Натомість, законопроєкти "ЄС" про підтримку ЗСУ, збільшення зарплат і фінансування армії навіть не включили до порядку денного сесії", – наголосила Геращенко.

"Це і є справжні пріоритети влади. Зеленський дратується на лідерів інших країни, які сміють говорити про військову загрозу і сам не збирається допомагати ЗСУ", – додала вона.

Геращенко також зазначила, що вже кілька годин відповідні служби Верховної Ради фактично блокують реєстрацію постанови фракції "Європейська Солідарність" про зміну календарного плану сесії.

"Аби на Погоджувальній ми на мали можливості зафіксувати її номер", – додала представниця "Європейської Солідарності".

Геращенко вважає, що Верховна Рада дієздатна, щодня в сесійній залі працюють понад 300 депутатів, а монобільшість "померла", там вже немає 226 голосів.

"Цим і тільки цим пояснюються чергові двотижневі канікули: владі треба час, аби кнутом і пряником, кримінальними справами, залякуванням і конвертам загнати "слуг" в стойло.
Також ми отримали кілька сигналів від «слуг», що з ними почали вести душещіпатєльні бесіди про формулу Штайнмайєра як спасіння країни. І тут теж потрібна пауза – аби нагнути для потрібних Банковій голосувань", – зауважила співголова фракції.

Вона наголосила, що вимоги "Європейської Солідарності" незмінні: негайна зустріч лідерів фракцій із Зеленським для обговорення безпекової ситуації, адекватний порядок денний роботи ВР, пріоритетність законів на підтримку армії, негайний перерозподіл коштів з крадівництва на ЗСУ.

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