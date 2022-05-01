Герасимов через Бєлгород утік до Москви, - Conflict Intelligence Team
У неділю, 1 травня 2022 року, начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов прибув гелікоптером до Бєлгорода, а звідти вилетів літаком до Москви
Про це із посиланням на знайомих йому очевидців, що перебували на місці події, заявив у твітері очільник міжнародної OSINT-групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, передає Еспресо.TV.
"Джерело підтверджує, що прилітав (До Бєлгорода - ред.) саме Герасімов", - каже експерт.
За даними Левієва, зустрічав Валерія Герасімова російський генерал-полковник.
Читайте і дивіться також: На околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю
Вже у Бєлгороді начальник генштабу ЗС РФ, як стверджує Руслан Левієв, пересів з вертольоту на літак Ту-154Б-2, і вже ним вилетів до Москви.
При цьому літак з Герасимовим супроводжував один борт з Міноборони РФ і один з Росгвардії.
До Бєлгорода ж Герасимов прибув - але звідки саме Левієв не уточнює - в супроводі вертольотного кортежу двох Мі-8 та трьох штурмових Ка-52 ("Алігатори").
Пересадка на літак відбувалася швидко, територію летовища попередньо узяли в оточення автоматиники.
Разом з тим, у Левієва немає інформації щодо поранення Валерія Герасимова.
Звідки саме той прибув до Бєлгорода, голова CIT теж не вказував.
- Вдень у неділю, 1 травня, низка українських військових телеграм-каналів поширила новину про нібито поранення Герасимова під час повітряного удару по командному пункту росіян поблизу Ізюма. Першим про це повідомив канал "Вертикаль".
- Трохи згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на співрозмовників у розвідці, заявив про поранення Герасимова: "Осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе