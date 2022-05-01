Герасимов через Бєлгород утік до Москви, - Conflict Intelligence Team

Про це із посиланням на знайомих йому очевидців, що перебували на місці події, заявив у твітері очільник міжнародної OSINT-групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, передає Еспресо.TV.



"Джерело підтверджує, що прилітав (До Бєлгорода - ред.) саме Герасімов", - каже експерт.



За даними Левієва, зустрічав Валерія Герасімова російський генерал-полковник.



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Вже у Бєлгороді начальник генштабу ЗС РФ, як стверджує Руслан Левієв, пересів з вертольоту на літак Ту-154Б-2, і вже ним вилетів до Москви.



При цьому літак з Герасимовим супроводжував один борт з Міноборони РФ і один з Росгвардії.



До Бєлгорода ж Герасимов прибув - але звідки саме Левієв не уточнює - в супроводі вертольотного кортежу двох Мі-8 та трьох штурмових Ка-52 ("Алігатори").



Пересадка на літак відбувалася швидко, територію летовища попередньо узяли в оточення автоматиники.



Разом з тим, у Левієва немає інформації щодо поранення Валерія Герасимова.



Звідки саме той прибув до Бєлгорода, голова CIT теж не вказував.

Вдень у неділю, 1 травня, низка українських військових телеграм-каналів поширила новину про нібито поранення Герасимова під час повітряного удару по командному пункту росіян поблизу Ізюма. Першим про це повідомив канал "Вертикаль".

Трохи згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на співрозмовників у розвідці, заявив про поранення Герасимова: "Осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки".