Героїн з Ірану на понад 1 млрд грн: в Україні перекрили канал контрабанди наркотиків

Про це передає генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

“Спільними міжнародними зусиллями ми затримали двох братів - громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України”, - повідомила вона.

Угруповання збувало наркотики на території України, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу.

“Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть “перевірочні” рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики”, - заявила Венедіктова.

Так, під час перевірки вантажівки, яка прямувала з Ірану на склад в м. Києві правоохоронці виявили в причепі в муляжах цегли наркотичні засоби.

У результаті обшуків було вилучено 1 159 брикетів з героїном. Вказано, що організаторів контрабанди було затримано неподалік складу. У ході проведення огляду, у двох валізах у них було виявлено та вилучено 5 брикетів з 1 550 грамами героїну.

Загальна вага вилучених наркотиків склала понад 368 кілограмів, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд грн.

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