В Україні поволі настає епоха Великого Шеймінгу.

Якщо раніше шеймили на любительському рівні через приватні ініціативи, то зараз все виходить на системний рівень.

Суспільство атомізується, ділиться на групи й самовіддано шеймить один одного.

Роби як я, поводься як я, підтримуй тих, кого підтримую я і думай як я. Чого ти так не робиш? Сором тобі та довічна ганьба.

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Чому ти це зробив, туди поїхав, це написав? Чому ти живеш своїм розумом, що ти собі дозволяєш?

Єдина прийнятна соціальна поведінка людини під час війни — героїзм. Це єдине, чого від тебе очікують. Якщо ти на нього не здатен — що ж, твої проблеми.

Героїзм став найціннішою валютою, якою торгують моральні перекупники. Купують дешево героїзм одних і штрикають ним під носа іншим. Дивись як він може, а ти що? Ти нікчема. Я? Я тобі просто показую, не переводь стрілки. Що, нічого сказати? Так і знав.

Середній клас звичайних людей у війні поволі вимивається, залишаються лише герої та нікчеми. Каста кшатріїв та каста недоторканих шудр, єдиним способом взаємодії між якими є сліпе обожнювання та гидлива зневага.

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Люди завзято пірнають у захопливе заняття розділення суспільства на касти, генеруючи деструктивні пости та поширюючи провокативні відосики. Вбивають тисячі маленьких кілочків у тріщини соціуму, розділяючи й перетворюючи тріщини на урвища розміром із Великий каньйон. Величезні прірви, перестрибнути які нереально.

Чим ширша прірва — тим складніше і дорожче будувати потім над нею міст. А суспільне мостобудування і без того ніколи не було нашою перевагою.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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