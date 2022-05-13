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Головна війна з Росією Героїзм України призведе до перемоги, захистить решту Європи від Путіна і зумовить його відхід від влади, - експрем'єр Росії Касьянов

Героїзм України призведе до перемоги, захистить решту Європи від Путіна і зумовить його відхід від влади, - експрем'єр Росії Касьянов

13 травня, 2022 п'ятниця
22:15

Колишній прем'єрміністр РФ, голова Партії народної свободи Михайло Касьянов заявив, що внаслідок санкцій проти Росії Україна за кілька місяців отримає економічну та військову перевагу, а завдяки героїзму українського народу переможе у війні

Про це Касьянов сказав у інтерв'ю DW.

"З такими санкціями потенціал путінської Росії зменшуватиметься з кожним днем. Це означає, що через кілька місяців Україна отримає економічну та військову перевагу. Героїзм українського народу та армії, безумовно, призведе до покращення ситуації та до подальшої перемоги. По-перше, це захистить решту Європи від агресивного Путіна, а по-друге, це ключ до його відходу", - сказав Касьянов.

На думку ексочільника уряду РФ, перемога України викличе швидкі зміни в Росії, насамперед у вищому керівництві та в армії, серйозно вдарить по режиму Володимира Путіна і призведе до його відсторонення самими росіянами.

Касьянов вважає, що Путін не очікував такого масштабу санкцій від світової спільноти за агресію проти України. Експрем'єр РФ пояснив, що санкції мають руйнівний характер насамперед для фінансової системи - зокрема, інфляція складе 20-22%.

"Але якщо підрахувати інфляцію на чотири основні для росіян види витрат - продовольство, медикаменти, житлово-комунальні та транспортні послуги, - то інфляція вийде 40%", - припускає Касьянов.

Політик зазначив, що проблем в економіці додасть розрив виробничих зв'язків і вихід із РФ більшості іноземних компаній, що призведе до втрати робочих місць.

Касьянов вважає, що за Путіна Росія "трансформуватиметься у бік Північної Кореї", проте за 1-2 електоральні періоди після відходу Путіна від влади країна повернеться на шлях побудови демократичної держави з ринковою економікою.

  • Раніше прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що не бачить можливості нормалізувати відносини з президентом Росії Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто вести переговори з Путіним, але без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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Новини
санкції проти Росії
Михайло Касьянов
Володимир Путін
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