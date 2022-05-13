Про це він сказав у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка і бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів, які покинули російські військові" - заявив Зеленський.

За його словами, суспільство з 2014 року було готове до діалогу з РФ.

"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі знищення окупантами українських військових і цивільних, які наразі залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, можна поставити крапку на дипломатичних перемовинах з РФ.