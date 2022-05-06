Зеленський: переговори з РФ стануть неможливими, якщо окупанти знищать українських військових і цивільних на Азовсталі

Про це він сказав під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія), передає ОПУ.

"Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", – зауважив Зеленський.

Він сказав, що сьогодні, 6 травня, завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

За його словами, Маріуполь зруйнований вщент.

На його думку, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму. За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

"Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування", – додав Зеленський.

30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб. 3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.

3 травня російські окупанти вчергове почали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь".

Про початок третього етапу евакуації людей з території заводу "Азовсталь" повідомив 5 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш та його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.

6 травня з Азовсталі вдалося витягти 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

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