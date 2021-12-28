Герой Євро-2020 Добвик розповів, хто переконав Шевченка випустити його на заміну в матчі зі Швецією
Автор переможного голу збірної України у матчі зі Швецією на Євро-2020 Артем Довбик заявив, що випустити його у овертаймі на поле головного тренера Андрія Шевченка переконав його італійський асистент Андреа Мальдера
Про це Довбик розповів у інтерв'ю YouTube-каналу BurrBuzz.
За його словами, у додатковий час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції він з'явився на полі через те, що про заміну попросив Андрій Ярмоленко.
"Йшла вже десь 102 хвилина, Ярмоленко якраз грав по ближньому до тренерської лави фланзі. Він підійшов і сказав, що не може. У нього вже судоми почалися, було видно. Він підійшов і сказав, що йому потрібна заміна, бо вже не може ходити. Ось наскільки людина віддалася грі. Тож його втома допомогла мені вийти на поле", - сказав Довбик.
Він додав, що Андрій Шевченко хотів випустити на поле Романа Безуса, однак Андреа Мальдера переконав його у необхідності появи форварда.
"Точно чув, як Мальдера підійшов. Я якраз спускався на розминку, і ця розмова була в мене на очах. Я навіть зустрівся з Мальдерою поглядом, він подивився на мене і я пішов розминатися", - розповів Довбик, який забив переможний гол у ворота Швеції, що вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
- Нагадаємо, Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
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