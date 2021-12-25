Герой Євро-2020 Довбик назвав країну, в якій планує продовжити кар'єру
Форвард збірної України Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії
Про це Довбик розповів у інтерв'ю каналу BurBuzz.
За словами нападника, він зробив висновки зі своїх виступів за данський "Мідтьюлланд" та цього разу поїде за кордон підготовленим.
"Усьому свій час – для мене буде краще, для клубу, який заробить гроші. Думаю, всі від цього лише виграють. Найголовніше у цьому – не перечекати. Зараз їхатимемо готовими, це вже не буде, як раніше. Ми маємо план дій на найближчі пів року. Італія подобається як країна та чемпіонат. Малиновський там феєрить. Італія лежить найближче, мабуть", – сказав Довбик.
У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1,8 млн євро.
У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
- 21 грудня повідомлялося, що "Дніпро-1" вимагає у "Динамо" за форварда збірної України Артема Довбика 12-15 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе