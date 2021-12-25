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Герой Євро-2020 Довбик назвав країну, в якій планує продовжити кар'єру

25 грудня, 2021 субота
22:54
Спорт Артем Довбик

Форвард збірної України Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії

Про це Довбик розповів у інтерв'ю каналу BurBuzz

За словами нападника, він зробив висновки зі своїх виступів за данський "Мідтьюлланд" та цього разу поїде за кордон підготовленим. 

"Усьому свій час – для мене буде краще, для клубу, який заробить гроші. Думаю, всі від цього лише виграють. Найголовніше у цьому – не перечекати. Зараз їхатимемо готовими, це вже не буде, як раніше. Ми маємо план дій на найближчі пів року. Італія подобається як країна та чемпіонат. Малиновський там феєрить. Італія лежить найближче, мабуть", – сказав Довбик.

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1,8 млн євро.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

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Дніпр-1
Артем Довбик
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