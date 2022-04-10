Герой Євро-2020 Довбик отримав від "Дніпра-1" дозвіл на виступи за інший український клуб

Про це повідомляє BurBuzz у telegram.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, "Дніпро-1" дозволив Довбику зіграти за "Динамо" під час благодійного турне, яке кияни здійснюватимуть навесні. Це було зроблено для того, аби допомогти форварду краще підготуватися до матчів у складі збірної України.

"Довбик таки виступатиме за "Динамо" у благодійних матчах. Його нинішній клуб дав на це дозвіл. Гравцю потрібно до червня набрати форму перед матчем збірної", - написав Бурбас.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України в овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на чемпіонату світу - 2022 та зіграє у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.



9 квітня стало відомо, що УЄФА запропонував збірній України провести півфінальний стиковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії 31 травня або 1 червня.

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