English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Герой Євро-2020 Довбик отримав від "Дніпра-1" дозвіл на виступи за інший український клуб

Герой Євро-2020 Довбик отримав від "Дніпра-1" дозвіл на виступи за інший український клуб

10 квітня, 2022 неділя
13:34
Спорт Артем Довбик (праворуч)

"Дніпро-1" дозволив своєму футболісту Артему Довбику зіграти за київське "Динамо" у благодійних матчах

Про це повідомляє BurBuzz у telegram. 

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, "Дніпро-1" дозволив Довбику зіграти за "Динамо" під час благодійного турне, яке кияни здійснюватимуть навесні. Це було зроблено для того, аби допомогти форварду краще підготуватися до матчів у складі збірної України. 

"Довбик таки виступатиме за "Динамо" у благодійних матчах. Його нинішній клуб дав на це дозвіл. Гравцю потрібно до червня набрати форму перед матчем збірної", - написав Бурбас. 

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України в овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на чемпіонату світу - 2022 та зіграє у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Динамо
Збірна України
Євро-2020
ЧС-2022
Дінпро-1
Артем Довбик
Читайте також:
Борис Джонсон
9 квітня, 2022 субота
Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, - Борис Джонсон
9 квітня, 2022 субота
Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
мобілізовані з ОРДЛО
9 квітня, 2022 субота
Окупанти планують провести референдум про приєднання ОРДЛО до кінця квітня – початку травня, – правозахисник
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
10 квітня
14:57
Ворог знову атакував аеропорт у Дніпрі, від нього не залишилося живого місця – глава ОВА
14:40
Херсон
"Кожен новий мітинг - це великий ризик для кожного учасника, але люди все одно виходять": заступник голови Херсонської обласної ради
14:34
Понад 2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти від війни з початку повномасштабного вторгнення Росії, – прикордонники
14:14
Горенка
Підірвані хати й спалені підприємства. У мережі показали зруйновану рашистами Горенку під Києвом
14:11
Франція
Франція у першому турі обирає президента: змагаються 12 кандидатів
14:09
У Києві прибрали назви російських міст-героїв з монумента на Шулявці
13:59
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я в Україні
13:47
"Ми не знали, що таке Геделон. Ми думали, що це просто порожній будинок": історії українських біженців, яких прихистили у французьких замках
13:47
Маріуполь
Старший офіцер у Маріуполі підірвався разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу, – Арестович
13:46
Україна напрацювала свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти РФ
13:25
Тетяна Чорновол
"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
13:25
Орлан-10
"Є! Знищили!": ЗСУ вперше вразили ціль з британського ПЗРК "Старстрік"
13:14
Зеленський
Зеленський попередив, що РФ може спробувати повернути деокуповані міста
13:14
Ексклюзив
Чернігів міст
Ситуація в Ніжині контрольована, у місті підраховують збитки,- Кодола
13:10
компанія Krauss-Maffei Wegmann
Німецька компанія пропонує продати Україні 100 гаубиць за 1,7 млрд євро, – Welt
13:09
Су-34
Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34, який намагався атакувати Миколаїв
12:50
окупанти в Енергодарі
В Енергодарі окупанти створили радіостанцію "Радіо Росії" та поширюють пропаганду, а в Мелітополі крадуть сільгосптехніку й везуть у бік Криму
12:41
Компанія Wise може спростити проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України
12:39
Путіна треба як слід налякати, а Україні потрібні танки й винищувачі. The Guardian дала п'ять порад НАТО
12:38
Зеленський розповів, на яких умовах можливий мир з Росією
12:38
Матті Маасікас
Посол ЄС допускає можливість отримання Україною статусу країни-кандидата в червні
12:26
Луганська обл.
На Луганщині за добу в 30 тис. абонентів відновили світло, - Гайдай
12:07
Українські військові
ЗСУ показали ефектне знищення складу російських боєприпасів на Донеччині
12:01
У Маріуполі триває зачистка мирних жителів, окупанти фотографуються із тілами людей хизуючись "перемогою", - радник мера міста
11:50
Кріштіану Роналду
Після поразки від команди Миколенка розлючений Роналду розтрощив телефон 14-річного хлопця з аутизмом
11:45
На Луганщині українські прикордонники відбили четверту атаку росіян, убили кількох окупантів і взяли в полон іще одного
11:19
Ультрас Легії Путін
Під час футбольного матчу в Польщі ультрас розгорнули банер із зображенням Путіна з петлею на шиї
11:10
Нацполіція
У Лисичанську окупанти обстріляли правоохоронців, які доставляли гумдопомогу й евакуйовували людей зі сховищ, - Гайдай
10:57
втрати окупантів
Близько 19300 військових, 722 танки, 342 системи артилерії, 152 літаки та 137 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:55
Кирило Буданов
Головний український розвідник розповів, якими будуть наслідки, якщо світ "проковтне" агресію Путіна
10:53
Російська техніка, Тростянець
ЗСУ знищили колону ворожої техніки на Харківщині, - голова ОВА
10:53
Ексклюзив
Знищений Ізюм
Мешканці Ізюму, які залишилися в місті, повністю відрізані та заблоковані,- Петров
10:32
Борис Джонсон
Залізні люди: Джонсон у вагоні, яким діставався до Києва, записав звернення до українських залізничників
10:27
розбита російська техніка
Окупанти фальсифікують "досягнення" на війні проти України для отримання грошей, - СБУ
10:11
10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
10:08
немовля
За час повномасштабної війни РФ проти України в Києві народилося 1189 немовлят і одружилося 1439 пар, - КМДА
09:57
Ексклюзив
обстріл вокзалу в Краматорську
За ніч померло ще 5 людей - кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро, - мер Краматорська
09:52
За добу рятувальники вилучили та знешкодили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів
09:51
ППО ЗСУ
У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російські безпілотники, - ОВА
09:32
продукти магазин
У Києві бізнес відновлює роботу: 9 квітня працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень, - КМДА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV