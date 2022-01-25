Герой Євро-2020 Еріксен після клінічної смерті відновить кар'єру в АПЛ

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, Еріксен узгодив умови контракту з "Брентфордом". Півзахисник перейде до англійського клубу як вільний агент. Термін угоди буде розрахований до кінця сезону з опцією можливого продовження на рік.

Попередній клуб Еріксена - "Інтер" - був вимушений розірвати контракт з данцем, в якого встановлено кардіовертер-дефібрилятор, оскільки в Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями.

12 червня 2021 року під час матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Його життя врятували медики.

Окрім "Інтера", 29-річний хавбек виступав за нідерландський "Аякс" та англійський "Тоттенгем".

У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.

"Брентфорд" займає в Прем'єр-лізі 14-те місце.

