Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, може повернутись в АПЛ
Колишній півзахисник лондонського "Тоттенгема" Крістіан Еріксен може перейти до англійського "Брентфорда"
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, "Брентфорд", який виступає в АПЛ, зацікавлений у трансфері Крістіана Еріксена. Англійський клуб запропонував данцю контракт на 6 місяців з можливістю продовження ще на рік.
12 червня матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Футболіста врятували та встановили йому кардіовертер-дефібрилятор.
В Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями, тому данець не зміг продовжити грати у Серії А за "Інтер". Сторони розірвали контракт.
29-річний Еріксен відомий фанатам своїми виступами за нідерландський "Аякс" і лондонський "Тоттенгем".
У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.
- Нагадаємо, 12 червня під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, лікарям довелося реанімувати його на полі.
- 2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.
- 2 грудня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.01
Купівля 28.01Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.32
- Актуальне
- Важливе