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Головна Спорт Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, може повернутись в АПЛ

Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, може повернутись в АПЛ

17 січня, 2022 понедiлок
14:05
Спорт Крістіан Еріксен

Колишній півзахисник лондонського "Тоттенгема" Крістіан Еріксен може перейти до англійського "Брентфорда"

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "Брентфорд", який виступає в АПЛ, зацікавлений у трансфері Крістіана Еріксена. Англійський клуб запропонував данцю контракт на 6 місяців з можливістю продовження ще на рік. 

12 червня матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Футболіста врятували та встановили йому кардіовертер-дефібрилятор.

В Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями, тому данець не зміг продовжити грати у Серії А за "Інтер". Сторони розірвали контракт.

29-річний Еріксен відомий фанатам своїми виступами за нідерландський "Аякс" і лондонський "Тоттенгем". 

У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.

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футбол
Інтер
трансфери
Євро-2020
чемпіонат Англії
Тоттенгем
Крістіан Еріксен
АПЛ
збірна Данії
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