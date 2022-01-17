Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, може повернутись в АПЛ

Про це повідомляє The Athletic.



За інформацією джерела, "Брентфорд", який виступає в АПЛ, зацікавлений у трансфері Крістіана Еріксена. Англійський клуб запропонував данцю контракт на 6 місяців з можливістю продовження ще на рік.

12 червня матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Футболіста врятували та встановили йому кардіовертер-дефібрилятор.



В Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями, тому данець не зміг продовжити грати у Серії А за "Інтер". Сторони розірвали контракт.



29-річний Еріксен відомий фанатам своїми виступами за нідерландський "Аякс" і лондонський "Тоттенгем".



У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.

Нагадаємо, 12 червня під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, лікарям довелося реанімувати його на полі.

2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.

2 грудня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020.

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