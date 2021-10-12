"Геть російських окупантів": українська розвідка прогнозує зростання протестного руху поневолених Росією народів
Головне управління розвідки Міноборони України прогнозує зростання протестного руху народів, які Росія поневолила або прагне контролювати
Про це повідомляє у Facebook пресслужба ГУР Міноборони.
"На думку експертів ГУР МО України, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії. У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й - навіть більшою мірою - в окупованих Москвою національних регіонах", - повідомляє розвідка.
Як приклад розвідники навели масштабну акцію протесту в Страсбурзі, проведену чеченцями за підтримки азербайджанців і грузинів.
"Щоб взяти участь у мітингу біля будівлі Ради Європи, в місто з'їхалися сотні чеченців з усієї Європи. Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії.
Перед Радою Європи майоріли прапори держав Кавказу. Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та, скандуючи "Геть російських окупантів", понесли його вулицями міста", - розповіли в ГУР Міноборони.
- Нагадаємо, раніше у РФ удмуртський вчений Альберт Разін здійснив акт самоспалення на знак протесту проти знищення мов корінних народів.
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