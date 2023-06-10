Гігантські гумові качки повертаються у води Гонконгу

Про це повідомило видання Kyodo News.

Пару жовтих качок під назвою "Подвійні качки", що нагадують класичну іграшку для ванни, створив голландський художник Флорентій Гофман. Він відправив свою інсталяцію у світове турне після того, як представив її в Нідерландах у 2007 році.

Відомо, що на виставці 2013 року в Гонконзі була представлена одна качка заввишки 16,5 метрів, тепер качки сягають разючих 18 метрів кожна.

Фото: reuters

Організатор проєкту AllRightsReserved у пресрелізі зазначив, що наявність пари качок нагадує китайські ієрогліфи, що означають "щастя" і "друг", обидва з яких містять два ідентичні компоненти поруч один з одним.

"Подвійна качка - подвійна удача", - сказав Гофман у пресрелізі, додавши, що робота підкреслює дружбу та налагодження зв'язків.

"Через COVID ми дізналися, що проводити час разом дуже цінно. Справжні моменти та спогади, життя тут і зараз - це те, за що варто триматися", - каже голландський художник.

За словами організатора проєкту, його робота побувала у 12 місцях на чотирьох континентах, включаючи Південну Корею, Тайвань та Японію.

Також за словами організаторів, останній візит інсталяції до Гонконгу привернув увагу понад 8 мільйонів людей.

Організатор додав, що качки перебуватимуть у гавані близько двох тижнів, починаючи з суботи, залежно від погодних умов, а зображення пари будуть розміщені на громадському транспорті Гонконгу.