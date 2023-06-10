Гігантські гумові качки повертаються у води Гонконгу
Дві гігантські надувні гумові качки наробили галасу в гавані Вікторія в Гонконзі, ознаменувавши повернення арт-інсталяції, яку востаннє бачили у водах міста десять років тому
Про це повідомило видання Kyodo News.
Пару жовтих качок під назвою "Подвійні качки", що нагадують класичну іграшку для ванни, створив голландський художник Флорентій Гофман. Він відправив свою інсталяцію у світове турне після того, як представив її в Нідерландах у 2007 році.
Відомо, що на виставці 2013 року в Гонконзі була представлена одна качка заввишки 16,5 метрів, тепер качки сягають разючих 18 метрів кожна.
Фото: reuters
Організатор проєкту AllRightsReserved у пресрелізі зазначив, що наявність пари качок нагадує китайські ієрогліфи, що означають "щастя" і "друг", обидва з яких містять два ідентичні компоненти поруч один з одним.
"Подвійна качка - подвійна удача", - сказав Гофман у пресрелізі, додавши, що робота підкреслює дружбу та налагодження зв'язків.
"Через COVID ми дізналися, що проводити час разом дуже цінно. Справжні моменти та спогади, життя тут і зараз - це те, за що варто триматися", - каже голландський художник.
За словами організатора проєкту, його робота побувала у 12 місцях на чотирьох континентах, включаючи Південну Корею, Тайвань та Японію.
Також за словами організаторів, останній візит інсталяції до Гонконгу привернув увагу понад 8 мільйонів людей.
Організатор додав, що качки перебуватимуть у гавані близько двох тижнів, починаючи з суботи, залежно від погодних умов, а зображення пари будуть розміщені на громадському транспорті Гонконгу.
- 9 жовтня 2015 року повідомлялося, що гумова качка вперше пливла в Нью-Йорк. Тоді вона вже побувала в Амстердамі, Осаці, Сіднеї, Сан-Паулу, Пітсбурзі та Гонконзі.
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