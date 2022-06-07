Гірше принижувати Росію, ніж це робить Путін, дуже складно, - Стефанчук

Про це спікер українського парламенту заявив в ефірі французького телеканалу BFMTV.

Відповідаючи на питання про своє ставлення до того, що президент Франції Еммануель Макрон вже вдруге закликав "не принижувати Росію" з огляду на можливість майбутніх переговорів щодо досягнення миру, Стефанчук зазначив: "Я вважаю, що гірше принижувати Росію, ніж це робить її керівництво, це дуже складно. Дуже складно гірше принизити народ своєї країни, ніж це робить Володимир Путін. Дуже складно так принизити в історичному контексті свою державу, як це зробив президент Росії".

"Ми хочемо миру, як ніхто інший, тому що гинуть наші солдати, гинуть наші громадяни. Ми не обстрілюємо російську федерацію, вона обстрілює Україну. Тому справді — досить принижувати російський народ з боку президента Росії Володимира Путіна і його оточення", - сказав Голова ВР.

3 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.

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