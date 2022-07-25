Глава Демократичної партії Італії побоюється, що РФ може втрутитися у вибори в країні
Очільник проєвропейської Демократичної партії Італії Енріко Летта переконаний, що РФ може втрутитися у дострокові парламентські вибори в країні шляхом поширення фейкових новин в соцмережах на користь проросійських політиків
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на інтервʼю політика.
"Я б’ю на сполох на благо країни, а також на благо Європи", – заявив політик.
Летта закликав спецслужби Італії та відділ дезінформації Євросоюзу пильнувати за виборчою кампанією та запобігати зовнішньому втручанню в неї.
Лідер демократів Італії не уточнив, чи має докази можливого втручання Росії в парламентські вибори, але нагадав про тісні зв’язки двох правил сил – "Ліги" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі – з урядом РФ.
"Я дуже добре знаю, що Сальвіні та Берлусконі на зовсім іншому шляху. Тому я боюся російського підходу до цієї виборчої кампанії", – зазначив Летта.
За результатами останніх соцопитувань, блок правих партій, до якого входять "Ліга", "Вперед, Італіє!" та нині позапарламентські "Брати Італії" Джорджії Мелоні, випереджає суперників на позачергових виборах.
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