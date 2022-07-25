Про це інформує Європейська Правда з посиланням на інтервʼю політика.

"Я б’ю на сполох на благо країни, а також на благо Європи", – заявив політик.

Летта закликав спецслужби Італії та відділ дезінформації Євросоюзу пильнувати за виборчою кампанією та запобігати зовнішньому втручанню в неї.

Лідер демократів Італії не уточнив, чи має докази можливого втручання Росії в парламентські вибори, але нагадав про тісні зв’язки двох правил сил – "Ліги" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі – з урядом РФ.

"Я дуже добре знаю, що Сальвіні та Берлусконі на зовсім іншому шляху. Тому я боюся російського підходу до цієї виборчої кампанії", – зазначив Летта.

За результатами останніх соцопитувань, блок правих партій, до якого входять "Ліга", "Вперед, Італіє!" та нині позапарламентські "Брати Італії" Джорджії Мелоні, випереджає суперників на позачергових виборах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb