Глава МЗС Британії, яка мала відвідати Україну цього тижня, захворіла на COVID-19
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка мала цього тижня відвідати Україну, захворіла на коронавірус
Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"Голова МЗС Великобританії Ліз Трас захворіла на COVID прямо перед візитом до України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що сьогодні вона мала бути зі Джонсоном в Києві, а завтра вже мала бути в Москві.
"Наразі невідомо, чи захворів Джонсон. І чи не скасується візит Премʼєра Великобританії до Києва", - підсумував Гончаренко.
- Нагадаємо, що 1 лютого прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон прибуде до України й обговорить з президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні.
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