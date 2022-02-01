Глава МЗС Британії, яка мала відвідати Україну цього тижня, захворіла на COVID-19

Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



"Голова МЗС Великобританії Ліз Трас захворіла на COVID прямо перед візитом до України", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що сьогодні вона мала бути зі Джонсоном в Києві, а завтра вже мала бути в Москві.



"Наразі невідомо, чи захворів Джонсон. І чи не скасується візит Премʼєра Великобританії до Києва", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, що 1 лютого прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон прибуде до України й обговорить з президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb