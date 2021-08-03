Глава ЗСУ тимчасово заборонив посадовцям їздити в зону ООС
Глава Збройних сил Валерій Залужний тимчасово заборонив відвідувати посадовцям зону проведення Операції об’єднаних сил
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що глава ВР Дмитро Разумков скасував свою поїздку.
"Напередодні відрядження, головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об’єднаних сил", - пишуть у пресслужбі ВР.
Як відомо, Разумков збирався до ООС, щоб ознайомитися із поточною безпековою та оперативною ситуацією.
Крім того, глава ВР хотів поспілкуватися із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії.
Причину заборони чиновникам їздити в зону ООС не пояснили.
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