Про це пише GlobalLogic Education.

"У курсі IT Switch від GlobalLogic Education ми зібрали базову теорію, яка стане фундаментом для подальшого навчання ІТ-професіям та опанування складних тем. Ми підготували короткий технічний огляд галузі, зібрали основні напрями, що є в ІТ", – йдеться у повідомленні.

Курс стартує 14 червня і триватиме 1,5 місяці - тричі на тижень у вечрні години у Zoom.

Участь у курсі - безкоштовна, але для цього потрібно зареєструватися.

Курс передбачений для тих, хто хоче почати кар’єру в ІТ, але не має відповідного досвіду та технічної освіти, зазначає компанія.

Нагадаємо, Зеленський запропонував інвесторам вкладати гроші в Україну, попри війну у ряд секторів, у тому числі - ІТ.

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