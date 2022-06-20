Про це йдеться на сайті ініціативи Ukrainian Tech Circle, яку заснували міжнародні венчурні фонди та технологічні компанії для підтримки українського ІТ-сектора.

Ukrainian Tech Circle дозволить українським компаніям отримати підтримку у фінансуванні, пошуку нових клієнтів та доступі до глобальної мережі контактів.

"Українські стартапи відчайдушно борються за своє виживання через нестачу інвестицій та фінансової підтримки. За даними дослідження від Українського фонду стартапів, 99% стартапів потребують фінансової підтримки, а понад 41% не мають заощадження та фінансових можливостей для розвитку", - зазначено в повідомленні.

Ініціативу вже підтримали технологічна компанія Roosh та венчурний фонд Roosh Ventures, венчурні компанії BBQ Capital, Spacecadet, Samaipata, ff Venture Capital, Caixa Capital Risc, компанії Neurons Lab, Alma, The Guarantors, Libeo, Silicon Allee, Powder та Google.

Повномасштабна війна Росії проти України відобразилася на українському ІТ-секторі, змусила його до релокації або й припинення бізнесу через неплатоспроможність клієнтів. Відтак, частка втраченого прибутку для технологічних проєктів сягає 30-100%, пояснюють у Ukrainian Tech Circle.

Команда Ukrainian Tech Circle допомагатиме українським проєктам за трьома основними напрямами: залуччення коштів на розвиток проєктів (фандрейзінг), пошук нових замовників, а також консультування.

Нагадаємо, компанія EPAM, що об'єднує 11 тис. ІТ-фахівців та є однією з найбільших ІТ-компаній в Україні, відкрила новий офіс на Закарпатті для колег - вимушених переселенців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb