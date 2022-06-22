"Г*нд*н та й г*нд*н": Маркевич коротко висловився про футболіста-зрадника Тимощука

Про це Маркевич сказав на YouTube-каналі STAND UP Battle Club.

Мирона Маркевича запитали, що він думає про Анатолія Тимощука, але тренер вирішив відповісти лаконічно.

"Г*нд*н та й г*нд*н", - коротко сказав Маркевич.

Зараз Тимощук працює у тренерському штабі пітерського "Зеніту". Він не засудив російську агресію і продовжує свою роботу у Санкт-Петербурзі.

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