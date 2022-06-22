"Г*нд*н та й г*нд*н": Маркевич коротко висловився про футболіста-зрадника Тимощука
Футбольний тренер Мирон Маркевич оцінив ексгравця збірної України Анатолія Тимощука, який залишається у пітерському "Зеніті" і мовчить про війну
Про це Маркевич сказав на YouTube-каналі STAND UP Battle Club.
Мирона Маркевича запитали, що він думає про Анатолія Тимощука, але тренер вирішив відповісти лаконічно.
"Г*нд*н та й г*нд*н", - коротко сказав Маркевич.
Зараз Тимощук працює у тренерському штабі пітерського "Зеніту". Він не засудив російську агресію і продовжує свою роботу у Санкт-Петербурзі.
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11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
- Батько Тимощука вступив до лав територіальної оборони у Луцьку.
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25 квітня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін засудив колишнього капітана команди Анатолія Тимощука, який, попри війну РФ проти України, залишився працювати у російському "Зеніті".
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