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Go_A в останній день на Atlas Weekend презентували новий трек "Церковка"

12 липня, 2021 понедiлок
21:20

Гурт Go_A вийшов на сцену в останній день Atlas Weekend, музиканти презентували новий трек "Церковка"

Про це повідомляє "Суспільне".

Виступ гурту тривав 45 хвилин. За цей час музиканти встигли зіграти "Соловейко", з якою вони мали їхати на "Євробачення" у 2020 році, а також двічі заспівати "Shum", з якою вони вийшли у фінал цьогорічного конкурсу та посіли 5 місце.

Вдруге вони виконали цю пісню на "біс" в оригінальній версії. Згідно з регламентом "Євробачення" їм довелося скоротити трек до трьох хвилин, також для конкурсу вони трохи змінили аранжування та текст.

"Ми не змогли зробити це на "Євробаченні", але ніхто не забороняє нам зіграти її тут", – сказала солістка Катя Павленко.

З West Stage міжнародного музичного фестивалю Atlas Weekend вперше пролунав свіжий хіт Go_A "Церковка".

Цей трек помітно відрізняється від попередніх запальних композицій. Солістка Go_A Катерина Павленко зі сцени заявила, що "це серйозна річ".

Публіка могла почути "Церковку" значно раніше. З нею гурт міг би поїхати на Євробачення-2021. Трек був серед трьох пісень, які Go_A представили на розгляд журі. Її фрагмент з'явився в мережі ще на початку лютого, а фани схвально його оцінили.
 

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Atlas weekend
GO_A
трек
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