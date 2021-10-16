Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Гол героя Євро-2020 Довбика допоміг "Дніпру-1" перемогти "Колос" в УПЛ

Гол героя Євро-2020 Довбика допоміг "Дніпру-1" перемогти "Колос" в УПЛ

16 жовтня, 2021 субота
21:22
Спорт Артем Довбик

У 11-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Дніпро-1" на 23-й хвилині вивів вперед Данило Ігнатенко. На 38-й хвилині перевагу команди Ігора Йовічевіча збільшив Артем Довбик, для якого цей гол став шостим в нинішньому сезоні. 

Довбик на Євро-2020 забив у овертаймі вирішальний гол у ворота збірної Швеції та вивів збірну України до чвертьфіналу турніру. 

"Дніпро-1" переміг "Колос" 2:0, набрав 22 очка та займає в Прем'єр-лізі третє місце. "Колос" з 11 пунктами 11-й. 

Чемпіонат України 

11-й тур 

16 жовтня 

"Дніпро-1" - "Колос" 2:0

Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38 

  • Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925". 
  • Також у суботу  "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
футбол
УПЛ
чемпіонат України
Дніпро-1
Колос
Читайте також:
13 жовтня, 2021 середа
Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера
10 жовтня, 2021 неділя
Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
РНБО
15 жовтня, 2021 п'ятниця
РНБО помилково запровадила санкції проти 108 осіб, - Данілов
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
16 жовтня
22:20
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після розгромних перемог "Динамо" та "Шахтаря"
22:00
Інтерв’ю
Олег Володкевич
"Ми бачимо абсолютно однакові причини війни", - режисер Олег Володкевич про паралелі сьогодення і України часів гетьмана Виговського
21:54
тест на коронавірус
В Україні порушено перші кримінальні провадження за підробку COVID-сертифікатів
21:40
Олексій Навальний
У Франції суд відхилив позов Навального до компанії Yves Rocher
20:55
карантин у Львові
Ляшко розповів, доки українцям доведеться носити маски
20:30
Ларрі Міллер
Топменеджер Nike зізнався, що півстоліття тому вбив людину
20:09
Кріштіану Роналду (в червоній формі)
МЮ з Роналду програв "Лестеру" в божевільній перестрілці в АПЛ
19:43
Зонд NASA Lusy, Юпітер
NASA запустило до Юпітера зонд, який допоможе розкрити таємницю виникнення Сонячної системи
19:24
Дмитро Кулеба
Кулеба пообіцяв задавити російських злочинців у Гаазі
18:54
Денис Гармаш
Дубль Гармаша допоміг "Динамо" розтрощити "Львів" в УПЛ
18:25
В Одесі жінка, яка перебувала у розшуку, викрала евакуатор та влаштувала ДТП з тролейбусом
18:02
Віктор Коваленко
Гол, пас та перемога: Футболіст збірної України став героєм матчу чемпіонату Італії
17:27
ООС
16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"
17:11
В Україні створили 900 мобільних бригад, які стежитимуть за дотриманням карантину, - Ляшко
16:55
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Стаття Медведєва ​– цілеспрямована образа президента України Зеленського, – Зубов
16:39
Північний потік-2
У Кремлі вже відкрито погрожують Європі енергетичною кризою
16:19
Матеуш Моравецький
Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна, - Моравецький
15:54
Маріуполь - Металіст 1925
"Металіст 1925" на останній хвилині вирвав перемогу над "Маріуполем" в УПЛ
15:39
Білл Клінтон
У США розповіли про стан госпіталізованого експрезидента Клінтона
15:22
Девід Еймс
Скотланд-Ярд вважає вбивство члена парламенту в Британії терактом
14:58
Ірина Венедіктова
Після погроз зі зброєю від Киви Венедіктовій слід порушити щодо нього провадження. І не одне, - Стерненко
14:45
"Білоруський Сноуден" утік до Франції, де проситиме притулку
14:21
На Закарпатті налякані прикордонниками перемитники кинули 30 ящиків з цигарками, на Буковині - 19
14:00
Після приходу до влади команди Зеленського парафіям на Київщині не дозволяють переходити з Московського патріархату до ПЦУ, - Епіфаній
13:38
Уламок метеориту пробив дах жительки Канади і влучив їй просто у ліжко. Є світлини
13:17
За друком бюлетенів у Харкові стежитиме шанувальник Кернеса з "Голосу", - рух "Чесно"
13:00
На дітей начальника ГРУ РФ Костюкова записано нерухомість на мільйони доларів
12:49
У Чернігові знову щеплять вакциною CoronaVac
12:40
Михайло Хміль
"Путін хоче показати Європі, хто тут господар", – Михайло Хміль
12:23
Олександр Зінченко
У Києві п'яний водій фури збив історика Олександра Зінченка. Ще один пішохід не вижив
12:00
СБУ затримала грабіжників банків, що використовували документи покійних бійців АТО-ООС
11:37
Що кажуть в ОРДО, аби не платити пенсії . Розповідають місцеві жителі
11:12
Ілля Кива
Зі зброєю в руках Кива проголосив себе "лідером антифашистського руху"
10:54
Єлизавета II
Єлизавета II повністю відмовилася від спиртного, - Telegraph
10:30
За добу в Україні загинули в пожежах 5 людей
10:14
Місько Барбара
Богдана Матіяш: Про незамінних людей
10:10
ковід
Ковідні регіони-лідери: Одещина, Харківщина, Львівщина
09:50
Геннадій Можейко
Журналіста "Комсомолки" Можейка затримала російська ФСБ і передала білоруському КДБ, - головред
09:26
У Дніпрі вчителька початкових класів пила під час уроків. Її звільнено
09:00
"Вовки Да Вінчі"
15 жовтня на передовій: 8 обстрілів, у Новозванівці, Золотому-4 та Лебединському - із заборонених мінометів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV