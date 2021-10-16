Гол героя Євро-2020 Довбика допоміг "Дніпру-1" перемогти "Колос" в УПЛ
У 11-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" на 23-й хвилині вивів вперед Данило Ігнатенко. На 38-й хвилині перевагу команди Ігора Йовічевіча збільшив Артем Довбик, для якого цей гол став шостим в нинішньому сезоні.
Довбик на Євро-2020 забив у овертаймі вирішальний гол у ворота збірної Швеції та вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
"Дніпро-1" переміг "Колос" 2:0, набрав 22 очка та займає в Прем'єр-лізі третє місце. "Колос" з 11 пунктами 11-й.
Чемпіонат України
11-й тур
16 жовтня
"Дніпро-1" - "Колос" 2:0
Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
- Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.
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