"Металіст 1925" на останній хвилині вирвав перемогу над "Маріуполем" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Маріуполь" вперед на 3-й хвилині вивів Андрій Кулаков. "Металіст 1925" відігрався на 72-й хвилині зусиллями Марлісона. Перемогу харків'янам на 90-й хвилині приніс Ілля Зубков.

"Металіст 1925" переграв "Маріуполь" 2:1, набрав 16 очок та вийшов на сьоме місце. "Маріуполь" з 4 очками перебуває на останній, 16-й позиції.

Чемпіонат України

11-й тур

16 жовтня

"Маріуполь" - "Металіст 1925" 1:2

Голи: Кулаков, 3 - Марлісон, 72, Зубков, 90

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