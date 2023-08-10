Про трансфер оголосив офіційний сайт команди.

Лісабонський клуб повідомив про перехід українського футболіста у четвер, 10 серпня.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "Шахтар" отримає від лісабонців гарантовану компенсацію в розмірі 10 мільйонів євро.

Також для "Гірників" передбачений мільйон євро у формі бонусних виплат. Окрім цього "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.

Воротар уклав з клубом контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.

Хто такий Анатолій Трубін

22-річний Анатолій Трубін провів у минулому сезоні за "Шахтар" 38 матчів, з них 14 відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.

На рахунку Трубіна 7 матчів у складі національної команди України.

"Бенфіка" є чинним чемпіоном Португалії та виступатиме на груповому раунді Ліги чемпіонів.