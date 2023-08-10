Голкіпер збірної України Трубін перейшов з "Шахтаря" до "Бенфіки"
Український воротар Анатолій Трубін перейшов із донецького "Шахтаря" до португальської "Бенфіки"
Про трансфер оголосив офіційний сайт команди.
Лісабонський клуб повідомив про перехід українського футболіста у четвер, 10 серпня.
Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "Шахтар" отримає від лісабонців гарантовану компенсацію в розмірі 10 мільйонів євро.
Також для "Гірників" передбачений мільйон євро у формі бонусних виплат. Окрім цього "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.
Воротар уклав з клубом контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.
Хто такий Анатолій Трубін
22-річний Анатолій Трубін провів у минулому сезоні за "Шахтар" 38 матчів, з них 14 відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.
На рахунку Трубіна 7 матчів у складі національної команди України.
"Бенфіка" є чинним чемпіоном Португалії та виступатиме на груповому раунді Ліги чемпіонів.
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