Про це йдеться в телеграмі Центру протидії дезінформації.

Російські пропагандисти просували теми глобального голоду та продовольчої кризи, розколу Заходу з боку України та інформаційної атаки на РФ.

За їхніми словами, через санкції проти Росії у світі може настати продовольча криза, тому Захід має послабити обмеження. Також росіяни заявляють, що американці підтримують сенатора, який заблокував проєкт про підтримку України.

Російські ЗМІ поширють тези, що в Києві знесуть близько 40 пам'ятників, пов'язаних із агресором, ЄС може обмежити видачу віз росіянам, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прирівняв комунізм до фашизму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb