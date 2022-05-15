Голод, розкіл Заходу й інформатака на РФ: Центр при РНБО зібрав тези російських ЗМІ за тиждень
РФ просуває тези про те, що через санкції Заходу щодо Росії світу загрожує продовольча криза, а США не підтримують допомогу Україні
Про це йдеться в телеграмі Центру протидії дезінформації.
Російські пропагандисти просували теми глобального голоду та продовольчої кризи, розколу Заходу з боку України та інформаційної атаки на РФ.
За їхніми словами, через санкції проти Росії у світі може настати продовольча криза, тому Захід має послабити обмеження. Також росіяни заявляють, що американці підтримують сенатора, який заблокував проєкт про підтримку України.
Російські ЗМІ поширють тези, що в Києві знесуть близько 40 пам'ятників, пов'язаних із агресором, ЄС може обмежити видачу віз росіянам, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прирівняв комунізм до фашизму.
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